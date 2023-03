Pakistan: incendiu devastator într-o clădire din oraşul Karachi Oficiali din Pakistan au anuntat ca un incendiu de amploare a izbucnit intr-o cladire cu 16 etaje din orasul Karahi, in sudul tarii, informeaza Rador. In imaginile aparute pe retele de socializare se poate vedea incendiul puternic care a cuprins etajele superioare ale cladirii, in care se afla mai multe birouri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

