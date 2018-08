Stiri pe aceeasi tema

- Noul premier al Pakistanului, Imran Khan, a depus sambata juramantul in cadrul unei ceremonii organizate in capitala Islamabad, preluand oficial conducerea tarii dupa victoria partidului sau in alegerile legislative din 25 iulie, relateaza AFP si Reuters. Fostul campion de cricket, in varsta de 65 de…

- Fostul campion de cricket Imran Khan a fost ales vineri prim-ministru al Pakistanului, in urma unui vot al Adunarii Nationale rezultate dupa alegerile din 25 iulie, castigate de partidul sau, transmite AFP. In varsta de 65 de ani, Imran Khan obtinut 176 de voturi in Adunarea Nationala, cu patru voturi…

- Noul parlament al Pakistanului a depus luni juramantul, eveniment care a marcat a doua tranzitie democratica de putere in pofida acuzatiilor de fraudare a alegerilor, transmite dpa. Membrii noii Adunari Nationale au depus juramantul intr-o ceremonie transmisa in direct la televiziunea nationala. In…

- Noul parlament al Pakistanului a depus luni juramantul, eveniment care a marcat a doua tranzitie democratica de putere in pofida acuzatiilor de fraudare a alegerilor, transmite dpa, potrivit Agerpres. Membrii noii Adunari Nationale au depus juramantul intr-o ceremonie transmisa in direct la…

- Imran Khan, nominalizat pentru functia de premier al Pakistanului, a indemnat la relatii bazate pe incredere cu SUA, dupa ce acestea au fost afectate de acuzatiile Washingtonului conform carora Islamabadul ii ajuta pe insurgentii islamisti in razboiul din Afganistan, acuzatii pe care Pakistanul le respinge,…

- Cu aproape jumatate de voturi exprimate, deja numarate, caștigator in aceste alegeri se detașeaza celebrul jucator de cricket pakistanez Imran Khan. Imran Khan a aparut ieri seara, la televiziunea pakistaneza, celebrandu-și victoria. Iar discursul sau de politica externa va aduce schimbari…

