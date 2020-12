Pakistan: Grădina zoologică din Islamabad criticată pentru rele tratamente aplicate elefantului Kaavan a fost închisă Gradina zoologica din capitala statului Pakistan, Islamabad, criticata la nivel international pentru rele tratamente aplicate elefantului Kaavan, si-a inchis definitiv portile, miercuri, ultimii ocupanti fiind transferati in strainatate, relateaza AFP. Doi ursi bruni himalayeni, Bubloo si Suzie, au fost ultimele animale care au parasit aceasta gradina zoologica, la trei saptamani dupa transferul intr-o rezervatie naturala din Cambodgia a lui Kaavan, un elefant obez in varsta de 36 de ani, a carui soarta a declansat o campanie internationala a aparatorilor drepturilor animalelor. "Gradina zoologica… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

