Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal special din Pakistan l-a condamnat marti la moarte in contumacie pe fostul presedinte Pervez Musharraf (foto), aflat la putere intre 1999 si 2008, pentru inalta tradare si subminarea Constitutiei tarii, relateaza dpa, Reuters si AFP, preluate de Agerpres.Tribunalul special format din trei…

- Trei magistrati l-au judecat intr-un complet antiterorist cu privire la impunerea starii de urgenta in 2007. Mussaraf este primul militar judecat in Pakistan cu privire la impunerea starii de urgenta. Fostul presedinte pakistanez se afla in prezent la Dubai, unde urmeaza un tratament medical. El a preluat…

- FIFA a anuntat, vineri, suspendarea pe viata a lui Ricardo Teixeira, fost presedinte al Federatiei Braziliene de Fotbal si membru al Comitetului Executiv al forului mondial, scrie News.ro.În plus, Teixeira a fost amendat cu un milion de franci elvetieni.Teixeira a fost gasit vinovat…

- Apar probleme pentru Ludovic Orban. Acesta ar putea fi chemat saptamana aceasta in Senat, dupa ce a declarat, la congresul PPE, ca Guvernul Dancila a fost dat jos pentru ca Popularii Europeni sa obtina inca...

- Viorica Dancila a declarat, sambata, la Arad, ca luni parlamentarii vor vota pentru „instalarea unui premier expert in plangeri penale”, respectiv Ludovic Orban. Liderul PNL a depus o plangere penala de inalta tradare pe numele Vioricai Dancila, care ulterior s-a clasat, potrivit Mediafax.„Luni…

- Ofițerii britanici de poliție au arestat o a patra persoana vineri în legatura cu ancheta demarata dupa ce 39 de oameni au fost gasiți morți într-un tir frigorific în Essex, relateaza Reuters. Barbatul, în vârsta de 48 de ani, din Irlanda de Nord, a fost arestat pe…

- Presedintele republican Donald Trump a atacat-o pe presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi, apreciind ca ar fi vinovata de tradare, deoarece ar avea cunostinta de o declaratie a unui reprezentant democrat pe care locatarul Casei Albe o considera frauduloasa, relateaza Reuters.

- Curtea de Apel Cluj a decis ca SRI sa comunice corespondenta purtata cu DNA in ceea ce il privește pe Horea Uioreanu, din dosarul in care fostul președinte al CJ Cluj a fost condamnat la 6 ani si 4 luni de inchisoare pentru pentru luare de mita, fals in inscrisuri si tentativa la spalare de bani.Curtea…