Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte pakistanez Nawaz Sharif a fost indepartat pentru totdeauna din viata politica a tarii sale printr-o decizie a Curtii Supreme de la Islamabad, informeaza vineri dpa si Reuters, citand media locale. Destituit in luna iulie de aceeasi instanta, Nawaz Sharif a fost judecat…

- Ray Wilkins, fost capitan al nationalei de fotbal a Angliei, a incetat din viata miercuri dimineata, la varsta de 61 de ani, la patru zile dupa ce fusese internat intr-un spital londonez, fiind plasat in coma indusa in urma unui infarct, anunta Reuters. Fost mijlocas ce a petrecut cea mai mare parte…

- Parlamentul Chinei a eliminat, duminica, limita de mandate prezidentiale, dupa ce Partidul Comunist chinez a propus abrogarea unui articol din Constitutie care prevede ca o persoana are dreptul sa detina doar doua mandate in fruntea statului chinez, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Congresul chinez va vota duminica inlaturarea limitelor mandatului prezidential, astfel ca Xi Jinping va ramane presedinte pe viata, scrie BBC, citat de news.ro. Schimbarea este parte dintr-o serie de modificari ale Constitutiei, asteptate sa treaca de votul Congresului.

- Gheorghe Vladau, fost președinte al Uniunii Judetene a Sindicatelor Libere (UJSL) Suceava,a incetat din viața, marți, 28 februarie, la varsta de 76 de ani, acesta infruntand de mai multe luni o boala pulmonara crancena.Gheorghe Vladau a condus intre 2004 și 2012 UJSL Suceava, preluand funcția de la…

- Liderul chinez, Xi Jinping, are toate șansele sa fie președinte pe viața. Partidul Comunist Chinez s-a pronunțat in favoarea anularii unei clauze din Constitutie care prevede ca o persoana are dreptul sa detina doar doua mandate in fruntea statului chinez.

- Un tribunal din Turcia a condamnat vineri la inchisoare pe viata trei ziaristi renumiti care erau acuzati de legaturi cu tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, au relatat media turce preluate de AFP si Reuters. Este vorba de fratii Ahmet si Mehmet Altan si de jurnalista Nazli Ilicak, care au…

- Dupa ce in vara anului trecut și-a dat demisia din PNL Argeș, Olimpia Doru parea ca și-a luat ”la revedere” de la viața politica. Insa, nici nu a inceput bine anul ca fostul consilier județean a intrat intr-o noua formațiune politica. Este vorba despre cel mai nou partid: Romania Moderna și Demna, inființat…