Fostul presedinte pakistanez Nawaz Sharif a fost indepartat pentru totdeauna din viata politica a tarii sale printr-o decizie a Curtii Supreme de la Islamabad, informeaza vineri dpa si Reuters, citand media locale.



Destituit in luna iulie de aceeasi instanta, Nawaz Sharif a fost judecat in noiembrie pentru implicarea sa intr-un caz de coruptie.



Ancheta impotriva sa a fost initiata in urma dezvaluirilor in cazul 'Panama Papers' din 2016, vizand in special proprietatile familiei sale din Londra. In consecinta, el a fost constrans sa se retraga din functia de premier…