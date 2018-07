Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier pakistanez Nawaz Sharif si fiica sa Maryam au fost arestati vineri seara, la revenirea in Pakistan, unde sunt condamnati pentru acte de coruptie, relateaza agentia Reuters, citata de Mediafax.

- Fostul premier pakistanez Nawaz Sharif va reveni vineri, 13 iulie in tara sa, unde a fost condamnat la 10 ani de inchisoare pentru coruptie, relateaza duminica dpa. "Am decis sa ne intoarcem pe 13 iulie", a anuntat sambata seara tarziu fiica sa, Maryam Nawaz. Fostul premier si fiica sa se afla in prezent…

- Betty Salam a mers la mormantul mamei sale imediat ce a aflat ca este insarcinata. Artista povestește ca abia apoi i-a dat vestea cea mare tatalui ei. De altfel, atunci cand i se intampla ceva important, fiica lui Florin Salam, merge la mormantul mamei ei. “Cand se intampla ceva important merg la mama…