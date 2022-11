Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier pakistanez, Imran Khan, este spitalizat in Lahore și se afla in stare stabila, dupa ce a fost impușcat in picior in timpul unei manifestații antiguvernamentale, informeaza BBC, citat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Fostul prim-ministru pakistanez Imran Khan a fost impuscat joi in picior in timpul unui mars in estul tarii, au relatat mai multe posturi locale, transmite Reuters, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- O curte de apel a declarat miercuri 'ilegal' un program-far al perioadei Obama, asa-numitul 'Dreamers', care oferea protectie persoanelor ajunse clandestin in SUA cand erau minori, relateaza AFP, care precizeaza ca decizia nu anuleaza drepturile beneficiarilor actuali. Fii la curent cu cele…

- Consultantul politic Anton Pisaroglu susține intr-o analiza pe pagina sa de facebook ca președintele Marcel Ciolacu face un joc politic interesant și complex in aceste zile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Bilanțul inundațiilor cataclismice din Pakistan continua sa creasca sambata, cu inca 57 de morți, dintre care 25 de copii. Ploile musonice au ucis cel puțin 1.265 de oameni, inclusiv 441 de copii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Scena politica din Pakistan a dat in clocot dupa ce fostul premier Imran Khan care a acuzat o „conspirație straina” pentru debarcarea sa risca sa fie arestat in orice clipa, iar susținatorii lui s-au adunat la reședința acestuia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…