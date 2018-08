Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 19 ani din Irlanda de Nord a devenit prima femeie cu Sindrom Down care a caștigat un concurs internațional de frumusețe. Kate Grant a reușit sa convinga juriul competiției Teen Ultimate Beauty Of The World sa o aleaga pe ea drept cea mai frumoasa femeie din lume din 40 de candidate. Competiția...…

- Asociatia Ivan Patzaichin - Mila 23 organizeaza sambata, pe malul Dambovitei, in fata Bibliotecii Nationale, competitia de vaslit in canotca Descopera Rowmania - editia Bucuresti. Iubitori ai sporturilor pe apa se pot inscrie cu echipe de 10+1 si au sansa de a ajunge, la inceputul lunii septembrie,…

- Pescarii gorjeni, membri ai Asociatiei Judetene a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi (AJVPS) Gorj, sunt invitati la inceputul lunii iulie la un concurs de pescuit. Competitia se va desfasura pe Jiu, in zona Insulitei din municipiul...

- Sase aradeni din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de urgenta Arad au participat Competiția de Descarcerare și Prim Ajutor Calificat care se desfasoara la Timisoara. Plt. maj. Alexandru Nițu, plt. Claudiu Bozsitz, plt. Laviniu Stanila, plt. maj. Ovidiu Gligor, plt. Ovidiu Lazar și lt.col. Kristian…

- Festivalul-concurs „Sara pe deal", care a avut loc duminica la Tantareni, si-a desemnat castigatorii. Competitia de romante, cantec, joc si port popular a ajuns la a zecea editie. La sectiunea romante, premiul I i...

- In perioada 12-14 iunie, Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) “Podul Inalt” al județului Vaslui va organiza Competiția de descarcerare și acordare a primului ajutor calificat, faza zonala. Probele practice se vor desfașura in zona Proxima Center (Interex) pe 13 iunie, incepand cu ora 10, fiind…

- An de an, turneul Roland Garros, cel de-al doilea de Mare Șlem din calendarul competițional, atrage o emulație incredibila in jurul sau, dar puțini spectatori știu cine a fost cu adevarat cel care da numele compeției. Pentru a-i ajuta pe fanii tenisului sa ințeleaga mai bine acest lucru, site-ul turneului…

- Compania E.On ne-a transmis ca s-a prelungit cu doua saptamani, respectiv pina pe 15 iunie, termenul pana cand titularii de proiecte si idei din domeniul eficientei energetice si al protejarii mediului le pot inscrie in competitia E.ON Energy Globe Award 2018. Competitia se adreseaza tuturor persoanelor…