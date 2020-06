Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin șase persoane, printre care un polițist, au murit dupa ce patru barbați înarmați au atacat luni Bursa din Karachi (Sud), capitala financiara a Pakistanului, o acțiune revendicata de un grup care militeaza pentru independența în provincia vecina Balucistan, scrie AFP."Patru…

- Cincizeci si doua de persoane - majoritatea migranti din Africa sunsahariana - au murit in naufragiul unei ambarcatiuni, in largul Tunisiei, potrivit unui ultim bilant anuntat joi un oficial tunisian in domeniul Sanatatii, relateaza AFP. Potrivit unor marturii culese de autoritatile tunisiene,…

- Cel putin 20 de oameni si-au pierdut viata in inundatiile si alunecarile de teren inregistrate in sudul Chinei, intr-o zona turistica populara, informeaza AFP. Ploile torentiale care s-au abatut asupra sudului tarii de la inceputul lunii au distrus peste 1.300 de locuinte si au dus la…

- Potrivit unui nou bilant publicat sambata de autoritatile locale, cel puțin 97 de persoane au murit in urma prabușirii unui Airbus A320 asupra unui cartier rezidential din Karachi, orașul din sudul Pakistanului....

- Ciclonul Amphan, una dintre cele mai severe furtuni care a lovit sudul Asiei in ultimii ani, a provocat moartea a cel putin 15 persoane si pagube uriase. Autoritatile din India si Bangladesh au pus la adapost peste 3 milioane de persoane.