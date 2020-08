Pakistan - Cel puţin 12 morţi şi mii de persoane strămutate în urma ploilor torenţiale din sud-vestul ţării Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata si alte mii au fost stramutate in ultimele patru zile in urma ploilor musonice torentiale care au facut ravagii in provincia Belucistan din sud-vestul Pakistanului, a informat miercuri presa locala, potrivit Xinhua.



Din cauza precipitatiilor abundente, peste 865 de case au fost distruse, iar patru drumuri si doua pasaje au fost partial avariate, au declarat oficialii la nivel de provincie, adaugand ca activitatile sociale si economice din mai multe regiuni ale provinciei au fost grav afectate din cauza precipitatiilor si a inundatiilor.

