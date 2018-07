Cel putin 12 persoane, printre care un influent on politic local, si-au pierdut viata marti seara intr-un atentat sinucigas impotriva unei reuniuni electorale la Peshawar, in nord-vestul Pakistanului, a anuntat politia, relateaza AFP. Atentatul a fost comis in cursul unei reuniuni organizate de Awami National Party, formatiune care a mai fost tinta represaliilor militantilor islamisti pentru ca si-a manifestat opozitia fata de unele grupari cum ar fi talibanii. Mai devreme, un purtator de cuvant militar recunoscuse ca asupra campaniei pentru alegerile parlamentare de la 25 iulie planeaza o serie…