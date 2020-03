Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 11 persoane au murit, joi, dupa ce trei cladiri s-au prabusit in orasul pakistanez Karachi, informeaza cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX."Bilantul este de 11 morti si 22 de raniti", a declarat Qarar Abbasi, medic chirurg la Spitalul "Abbasi Shaeed" din Karachi. Citește…

- Bilanțul epidemiei de coronavirus in Italia a crescut ieri la 29 de morți și 1049 de persoane infectate. Potrivit Protecției Civile italiene, numarul total al cazurilor de coronavirus, care include bolnavi, decedați și vindecați, este de 1128, arata La Stampa. Dintre aceștia, sunt 29 de morți și 1049…

- Inundatiile devastatoare si alunecarile de teren au provocat moartea a cel putin 56 de persoane in sud-estul Braziliei, potrivit unui nou bilant publicat marti de agentia nationala de presa Agencia Brasil, relateaza dpa. In statul Minas Gerais si-au pierdut viata 47 de persoane, in timp ce in statul…

- Autoritatile australiene au profitat luni de o usoara imbunatatire a vremii pentru a redeschide caile rutiere blocate de incendiile de vegetatie si pentru transportarea unor persoane in locuri sigure, insa fumul dens a zadarnicit operatiunile de salvare, iar sute de persoane sunt in continuare izolate,…

- Bilantul deceselor in urma inundatiilor grave si a alunecarilor de teren care au afectat capitala Indoneziei si zonele invecinate in prima zi a acestui an a crescut la 43, a anuntat vineri agentia nationala pentru situatii de urgenta, citata de DPA. Regiuni din Jakarta si din jurul capitalei…

- Un avion de linie cu aproximativ 100 de persoane la bord s-a rupt in doua si a distrus o casa, dupa ce s-a prabusit la puttin timp dupa decolare, vineri, de la Almaty, in Kazahstan, omorand 12 oameni, relteaza AFP potrivit news.roAeronava, un Fokker-100 apartinand companiei low-cost Bek Air,…

- Un avion de linie cu 100 de persoane la bord s-a prabusit la putin timp dupa ce a decolat, vineri, de la Almati, in Kazahstan, iar cel putin 15 persoane au murit, au anuntat autoritatile din aceasta tara din Asia Centrala, relateaza AFP.

- Cel puțin 26 de persoane au murit, iar alte 13 au fost ranite, marți, dupa ce un autobuz din Indonezia s-a prabușit de la 150 de metri intr-o rapa, a informat presa indoneziana, citata de site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Autobuzul, care transporta aproximativ 50 de persoane, s-a…