Pakistan: "Cel mai singuratic elefant din lume", salvat după 35 de ani Un elefant care a devenit un simbol pentru activiștii pentru drepturile animalelor din toata lumea va putea sa plece din gradina zoologica din Pakistan unde se afla și va fi transferat într-un loc cu condiții mai bune de trai, scrie Guardian.

Supranumit &"cel mai singuratic elefant din lume&", Kaavan lâncezește într-o gradina zoologica din Islamabad de peste 35 de ani.

Martin Bauer, purtator de cuvânt al organizației Patru Labuțe, a anunțat sâmbata ca elefantul a primit viza medicala pentru a pleca, cel mai probabil catre Cambodgia, unde va sta cu alți elefanți,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

