Pakistan - Autorităţile depun eforturi pentru a combate o invazie de lăcuste de deşert în sudul ţării Autoritatile din Pakistan se lupta sa faca fata unei invazii a lacustelor de desert intr-una dintre cele mai sarace regiuni ale tarii, unde milioane de insecte devoreaza culturile, sporind temerile privind nesiguranta alimentara, informeaza DPA miercuri. Insectele au distrus culturile de bumbac, grau si porumb din provincia sudica Sindh incepand din luna iunie. Conditiile meteorologice favorabile si un raspuns intarziat din partea autoritatilor au ajutat lacustele sa se inmulteasca si sa lanseze atacuri din desert asupra zonelor de cultura si oraselor din apropiere. Norii de lacuste care au aterizat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

