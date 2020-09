Pakistan: Autoritățile au interzis Tinder și alte patru aplicații din cauza "conținutului imoral" Autoritatea de supraveghere a telecomunicatiilor din Pakistan a anunțat ca a blocat accesul la mai multe aplicații de întâlniri printre care și Tinder datorita &"conținutului imoral&", relateaza CNN și Mediafax.



Pe lânga Tinder au mai fost blocate și Tagged, Skout, Grindr si SayHi.



Autoritatea de telecomunicatii din Pakistan susține ca a emis notificari companiilor prin care le sfatuiesc sa elimine serviciile de întâlniri si sa modereze continutul de streaming live din aplicatiile lor. Companiile nu au raspuns la timp - de aici interdictia, au spus… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

