Cel puțin 4 morți și 17 raniți este primul bilanț al atacului sinucigaș ce a avut loc duminica in Pakistan, localitatea Quetta, in imediata apropiere cu Afganistanul. Patru paramilitari și mai mulți civili figureaza printre victime. Atacul a vizat o unitate paramilitara pakistaneza din provincia Belucistan, aproape de frontiera cu Afganistanul, și a fost comis […] Articolul Pakistan: Atentat sinucigaș langa frontiera afgana apare prima data in Curierul National .