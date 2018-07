Stiri pe aceeasi tema

- Cotatia graului la bursa de la Chicago a crescut miercuri, pentru a doua zi consecutiv, atingand cel mai ridicat nivel din ultima saptamana, preturile fiind sustinute de vremea secetoasa care a redus productia in Europa, in regiunea Marii Negre.

- Cotatia graului la bursa de la Chicago a crescut miercuri, pentru a doua zi consecutiv, atingand cel mai ridicat nivel din ultima saptamana, preturile fiind sustinute de vremea secetoasa care a redus productia in Europa, in regiunea Marii Negre, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Cel mai…

- Cotatia graului la bursa de la Chicago a crescut miercuri, pentru a doua zi consecutiv, atingand cel mai ridicat nivel din ultima saptamana, preturile fiind sustinute de vremea secetoasa care a redus productia in Europa, in regiunea Marii Negre.

- Cotatia graului la bursa de la Chicago a crescut miercuri, pentru a doua zi consecutiv, atingand cel mai ridicat nivel din ultima saptamana, preturile fiind sustinute de vremea secetoasa care a redus productia...

- Abia ce am aflat detalii despre Nokia 6.1 Plus , modelul international al telefonului Nokia X6 din China, ca deja au aparut informatii despre un nou smartphone de la HMD Global cu ecran decupat. Este vorba despre Nokia X5, care probabil ca va purta numele 5.1 Plus in restul lumii, care vine cu hardware…

- Berariile din nordul Europei duc lipsa de "acid" pentru bere, macelariile se confrunta cu pericolul de a fi nevoite sa opreasca malaxoarele, iar consumatorii din marea Britanie nu isi pot gasi un mic-dejun traditional.

- Creste competitia pe segmentul varfurilor de gama de buget. ASUS ZenFone 5Z este disponibil in Europa si concureaza direct cu Honor 10 si OnePlus 6 . Smartphone-ul celor de la ASUS este putin mai ieftin decat cele doua modele rivale. La pretul promotional de aproximativ 450 de euro (varianta cu stocare…

- Pretul gazelor pe piata romaneasca, atat cele de productie interna, cat si cele de import, vor creste semnificativ iarna urmatoare, ca urmare a majorarii cotatiilor petroliere, a declarat, joi, Frank Hajdinjak, directorul general al E.ON Romania.