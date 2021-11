Pâinea s-ar putea scumpi cu 10-15%, din cauza costurilor mari. De ce “lucrurile sunt scăpate de sub control” Brutarii anunța prețuri mai mari cu 10-15% la paine, in aceasta perioada, dupa ce costurile de producție au scapat de sub control. Chiar și așa, acestea nu au cum sa fie acoperite, mai ales ca totul s-a scumpit chiar și de pana la 12 ori, cum este cazul curentului electric, dar lista vizeaza și graul, gazele și chiar pungile de hartie, afirma Aurel Popescu. Majorarea de prețuri vine dupa o alta scumpire inregistata in ultimele luni și care a dus la o creștere de prețuri tot de 10-15%. “Am avut deja influente in pret de 10 – 15% si cred ca mai vin 10 – 15%. Noi incercam sa mentinem preturile, dar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

