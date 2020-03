Stiri pe aceeasi tema

- Ruxandra Luca, expert in parenting, care va deveni in curand mama pentru a treia oara, a dezvaluit ce gand o sperie in aceasta perioada. Acasa la ea e nebunie totala, dupa cum s-a vazut, vineri, la „Neatza cu Razvan și Dani”.

- Catalin Oprisan, redactorul sef de la a1.ro, a prezentat, miercuri, la rubrica „Smiley News" de la „Neatza cu Razvan și Dani”, un clip in care un barbat arata cum trebuie oamenii sa se spele, de fapt, corect pe maini.

- 12 persoane care locuiesc in Sectorul 4 al Capitalei s-au ales cu dosare penale dupa ce au incalcat regimul izolarii la domiciliu. ”La data de 17.03.2020 dosarul penal nr. 2200/P/2020, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, prev. de art.…

- Marian Duța, reporterul de la Neatza cu Razvan și Dani, in direct, de la o clinica din București, ne prezinta soluta perfecta pentru cei izolați la domiciliu și care doresc sa stea de vorba cu un medic.

- Dani Oțil face un anunț de ultima ora! NU se poate, nu se poate! Prezentatorul de la Neatza cu Razvan și Dani susține ca nunta cu iubita sa a amanat-o din cauza unor evenimente tumultoase care au dat peste cap echilibrul din relație și nu numai

- Blue Air a implementat o serie de masuri suplimentare de preventie, in contextul alertei referitoare la raspandirea coronavirusului si al instalarii situatiei de carantina in mai multe localitati din Italia, si ofera gratuit serviciul de modificare a datei de calatorie pentru toate zborurile programate…

- Mihai Traistariu se pregatește pentru a 11-a participare la Eurovision. "Cand e dragoste, e pe toata viața. Anul trecut m-am retras pentru ca aparusera niște nereguli in mintea mea, poate au fost, poate nu au fost. Eurovisionul ramane o prioritate in cariera mea. Nu știu de ce. Nu trebuie condamnat…