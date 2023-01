Pâinea noastră cea de toate zilele, cel mai nou documentar semnat de Șerban Georgescu, a avut premiera internațională In perioada 20 – 28 ianuarie a avut loc in Franța cea de-a 5-a ediție a Festivalului de film documentar (FIPADOC) de la Biarritz, primul eveniment major al anului din circuitul celor dedicate acestui gen, care reunește anual 50 de țari participante și peste 30.000 de spectatori. Cu aceasta ocazie, Painea noastra cea de toate zilele, cel mai nou documentar regizat de Șerban Georgescu (Varza, cartofi și alți demoni; Jurnalul familiei -escu) a avut premiera internaționala, fiind nominalizat in cadrul secțiunii IMPACT, dedicata producțiilor cu teme sociale, de mediu sau justiție. „O stralucire de… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

