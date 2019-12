Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți romani au plecat in urma cu doar cateva zile in Albania pentru a ajuta in operațiunile de cautare dupa zecile de cutremure care au avut loc. Ieri, de Ziua Naționala a Romaniei, militarii și voluntarii s-au intors pe pamant romanesc, iar autoritațile au decis sa ii premieze pentru eforturile…

- Ridicat in Vaslui, la Podul Inalt, in urma celei mai importante victorii impotriva turcilor din toata istoria romanilor, monumentul a fost de Ziua Naționala invelit in benzna; singura lumina era a flacarii de veghe. Ștefan cel Mare și-a petrecut 1 decembrie in bezna. Pe dealul de langa localitatea vasluiana…

- Custodele Coroanei Regale, Principesa Margareta, a transmis joi un mesaj ferm ambasadorilor straini acreditați la București: Romania merita sa fie tratata egal de Uniunea Europeana, iar romanii care au plecat peste hotare imbogațesc cultura și viața țarilor de reședința. Nu este prima data cand Custodele…

- La finalul Targului de Turism 2019, reprezentanții celei mai mari rețele de agenții de turism din Romania, Dertour, prezinta ce tip de vacanțe au cautat cel mai mult romanii. Peste 850 de vacanțe au fost vandute amatorilor de calatorii la standul Dertour, pe timpul celor patru zile de targ. Cele…

- Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, a votat astazi dimineața la București. ”Am votat pentru o țara in care cred ca viitorul președinte va fi un bun președinte pentru toți romanii, nu va vorbi decat frumos despre Romania in afara țarii și se va bate pentru viitorul Romaniei și pentru cetațenii…

- Aproximativ 60 000 de romani au votat in primele minute dupa deschiderea urnelor. Cei mai mulți dintre votanți au fost inregistrați in București, potrivit datelor Biroului Electoral Central. Secțiile de votare pentru primul tur al alegerilor prezidențiale au fost deschise la ora 07.00. In total, in…

- Falimentul Thomas Cook, cea mai veche companie de turism din Europa, a afectat circa 600.000 de turisti din inreaga lume, majoritatea britanici. Oficialii de la Bucuresti incearca sa afle daca printre ei se afla si romani, cerandu-le sa sesizeze autoritatile pentru repatriere.

- Betleem este locul in care s-a nascut Iisus Hristos și este vizitat de orice pelerin creștin care ajunge in Țara Sfanta. Betleem este și o destinație de neratat pentru orice turist al lumii, indiferent de religie. Pentru ca impatimiții de fotografii din orice colț al mapamondului nu "iarta" posibilitatea…