Nu putine sunt dietele de slabit care elimina in totalitate painea, aliment incriminat adesea ca ar aduce nesuferitele kilograme in plus. Cu toate acestea, medicii nutritionisti afirma ca ea ar trebui sa ramana de baza in alimentatie, cu mici amendamente: sa fie din faina integrala, cu mai putina sare si in cantitati rezonabile.