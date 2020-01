Pâine și apă pentru suflet Cand eram la școala, in clasele primare, parca a II-a, am descoperit o revista, daca bine imi aduc aminte, intitulata ”Paine și apa pentru suflet”. Acest titlu l-am transformat de-a lungul anilor intr-un motto, un fel de deviza, care pentru mine a devenit definiția culturii. Nu pot sa afirm ca sunt un om de cultura, dar pentru mine și cei ca mine care știu ca investiția in cultura nu aduce foloase imediate, dar este esențiala pentru orice ființa care cugeta, chiar daca roadele ei se vad in timp, cultura este… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

