PAID România a plătit cu 60% mai multe despăgubiri în 2019; inundaţiile au produs cele mai multe daune PAID Romania (Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale) a platit anul trecut daune in valoare de 5,35 milioane lei, cu 60% mai mult decat in anul precedent, potrivit unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES. Cele mai multe despagubiri au fost achitate ca urmare a inundatiilor naturale - 3,07 milioane lei pentru 654 dosare. Alunecarile de teren au produs pagube in valoare de 1,36 milioane lei, din 87 dosare. Cutremurele de mici intensitati au generat 334 dosare de dauna. "In contextul unei slabe acoperiri la nivel national, chiar si fara sa avem un eveniment major in 2019, iata ca exista… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

