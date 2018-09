PAID: Riscul de inundatii, cel mai frecvent in acest an pe segmentul asigurarilor obligatorii de locuinte

Salarii de aproape 10.000 de lei In Jandarmerie. Politistii depasesc aceasta suma, nu si pompierii

Mii de tineri aleg in fiecare an sa intre in structurile Ministerului de Interne. Politist, pompier sau jandarm, fiecare profesie implica multe riscuri, dar si satisfactii. Iar cand vine vorba de salarii,… [citeste mai departe]