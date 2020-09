Stiri pe aceeasi tema

- Numarul politelor active de asigurare obligatorie a locuintei (PAD) a crescut in august 2020 cu 3,1%, ajungand la aproximativ 1,75 milioane, comparativ cu 1,70 milioane de polite PAD active la 31 august 2019, conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea…

- COD GALBEN. Interval de valabilitate: 25 septembrie, ora 23:00 - 27 septembrie, ora 06:00. Fenomene vizate: cantitați de apa insemnate, instabilitate atmosferica temporar accentuata, intensificari ale vantului. Zone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat va ploua in toate…

- Aproximativ 1,22 milioane de locuinte noi au fost construite in Romania in ultimii 30 de ani, ceea ce reprezinta 13,4% din totalul celor 9,1 milioane de unitati locative calculat de Institutul National de Statistica (INS), arata o analiza publicata, miercuri, de consultantul imobiliar Cushman & Wakefield…

- Valoarea totala a instrumentelor financiare pe segmentele de actiuni si venit fix listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) in primele opt luni ale acestui an a ajuns la aproximativ 533 milioane in echivalent euro, a anuntat luni bursa."Bursa de Valori Bucuresti (BVB), institutie fundamentala…

- Numarul mediu de pensionari inregistrat in Romania la nivelul trimestrului II a fost de 5,132 milioane de persoane, in scadere cu o mie persoane fata de trimestrul precedent, iar pensia medie lunara a ajuns la 1.436 de lei, in crestere cu 0,9% fata de trimestrul precedent, arata datele Institutului…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anuntat joi ca dupa primele trei zile din aceasta saptamana avem 19 județe cu mai putine cazuri COVID, potrivit digi24.ro. „La nivelul celor trei zile din aceasta saptamana avem 15 județe in care avem o creștere, șapte care sunt in stagnare și 19 care sunt in scadere…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizare COD PORTOCALIU pentru zona de vest a judetului Neamt. Avertizarea este valabila astazi, 19 iulie, pana la ora 21:00. “In Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș, cea mai mare parte a Olteniei, local in nordul Munteniei și in vestul Moldovei,…

- Unii turisti straini sunt prea "saraci" pentru a-si permite o vacanta pe litoralul romanesc, asa ca acestia prefera turismul cultural in care descopera satele romanesti, este de parere consultantul in turism, Traian Badulescu. "Este clar ca 2020 va fi anul turismului intern pentru Romania.…