PAID: Numărul locuinţelor asigurate obligatoriu a crescut cu 1,6%, în decembrie 2019 Numarul politelor active de asigurare obligatorie a locuintei (PAD) a crescut in decembrie 2019 cu 1,6%, ajungand la aproximativ 1,732 milioane, comparativ cu 1,705 milioane de polite PAD active la 31 decembrie 2018, conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea care emite acest tip de asigurari. La 31 decembrie 2017 erau active 1,693 milioane de polite. Potrivit PAID, la sfarsitul lunii decembrie a anului trecut 75% dintre politele active la nivel national erau incheiate in mediul urban si 25% in mediul rural, iar, in functie de tipul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

