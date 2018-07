PAID: 262 de dosare de dauna inregistrate ca urmare a inundatiilor din perioada iunie - iulie

Stiri pe aceeasi tema

- "Sa primești pana la 10.000 sau 20.000 de euro cand casa iți este afectata de un dezastru natural nu e un aspect de neglijat, a declarat vineri Nicoleta Radu, director general al PAID Romania, societatea care gestioneaza emiterea asigurarilor obligatorii pentru locuințe. Sfarșitul lunii iunie și inceputul…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, vineri seara, ca, din informațiile pe care le are are, este vizata in aproximativ 40 de dosare penale, precizand ca fiecare primar de municipiu mare ar avea minimum patru dosare la DNA.Ministrul Muncii susține ca a fost interceptat o perioada…

- Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor – PAID Romania – a anuntat recent, intr-un comunicat, ca este pregatit atat sa gestioneze dosarele de dauna care vor urma acestei perioade de precipitatii abundente, cat si sa plateasca despagubirile necesare. „PAID este alaturi de proprietarii de locuinte…

- Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID) are fondurile necesare sa acopere toate solicitarile de despagubire ce pot surveni ca urmare a inundatiilor din aceasta perioada, banii provenind atat din surse proprii, cat si dintr-un un program de reasigurare in valoare de 900 milioane…

- PAID - Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale este alaturi de proprietarii de locuinte amenintate in acest moment de riscul de inundatii. Astfel, le reaminteste acestora ca, printre cele trei riscuri acoperite de PAD - polita de asigurare impotriva dezastrelor, se regaseste si…

- Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID) are fondurile necesare sa acopere toate solicitarile de despagubire ce pot surveni ca urmare a inundatiilor din aceasta perioada, banii provenind atat din surse proprii, cat si dintr-un un program de reasigurare in valoare de 900 milioane de…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat ca Romania isi propune derularea unui mandat eficient pe perioada presedintiei la Consiliul UE, in care sa joace rolul de mediator impartial in cadrul negocierilor de la nivelul Consiliului Uniunii Europene, potrivit unui comunicat…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat ca Romania isi propune derularea unui mandat eficient pe perioada presedintiei la Consiliul UE, in care sa joace rolul de mediator impartial in cadrul negocierilor de la nivelul Consiliului Uniunii Europene, potrivit unui comunicat…