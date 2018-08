Stiri pe aceeasi tema

- Inca o gafa al unui membru al cabinetului Dancila. Cosmin Butuza, secretar de stat in cadrul Ministerul Tineretului și Sportului, se adauga listei de demnitari ai actualului Guvern care faulteaza limba romana. Secretarul de stat a folosit cuvantul ”tricoaie” in loc de tricouri intr-o conferința de presa…

- In ședința de astazi a Executivului s-a aprobat memorandumul prin care MTS contribuie la masurile necesare pentru sprijinirea comunitaților afectate de recentele inundații. Așa cum se discutase in ședința operativa, cand premierul Dancila i-a solicitat ministrului Ioana Bran sprijinul pentru gasirea…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Ioana Bran, a reacționat, pe pagina personala de Facebook, la sentința pronunțata astazi in dosarul angajarilor ilegale, in care Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și jumatate cu executare. Reacția acesteia vine la scurta vreme dupa ce alți grei din PSD-ALDE…

- Simona Halep viseaza la o medalie olimpica: ”Este ceva deosebit sa joci pentru tara ta”. Simona Halep a revenit, luni, in Romania, dupa succesul de la Roland Garros, primul turneu de Mare Șlem din cariera. Liderul WTA a declarat ca vrea sa participe la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo, de unde spera…

- Condusa de ministrul Ioana Bran, delegația Ministerului Tineretului și Sportului care se afla la Paris a avut doua zile pline de acțiuni și evenimente. Joi, 31 mai, la Stade de France a avut loc Reuniunea Informala a miniștrilor de sport din țarile membre ale Uniunii Europene. Conduse de fosta scrimera…

- Presedintele Federatiei Romane de Judo, Cozmin Gusa, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca bugetul institutiei pe care o conduce a scazut in acest an cu 40 la suta, criticand in acest sens conducerea Ministerului Tineretului si Sportului. „Anul acesta ne-a scazut buget cu 40 la suta, va…

- Miercuri, 16 mai 2018, in cadrul ședinței de Guvern a fost adoptata hotararea privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile si darea acestora in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, prin Directia Judeteana pentru Sport si Tineret…

- Editia a doua a Trofeului Jackie Robinson la baseball, meci demonstrativ gazduit astazi de stadionul Portul din Constanta, i a revenit, ca si anul trecut, echipei nationale a Romaniei, care a invins cu 7 2 formatia SUA, formata din militari de la baza Mihail Kogalniceanu.Scorul este identic cu cel din…