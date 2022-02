Păianjenii. 10 lucruri pe care nu le ştiaţi In imagine este paianjenul Caerostris darwini, de doar 2,5 cm, descoperit in junglele din Madagascar, dar care detine recordul pentru cea mai intinsa panza de paianjen de pe Terra, construind panze care au o suprafata de circa 10 metri patrati, fiind asigurata de ancore de circa 30 de metri lungime. Paianjenii pot supravietui in medii foarte diversificate, chiar si in apa. Ei sunt raspanditi pe tot globul, cu exceptia Antarcticii. Dimensiunile paianjenilor difera foarte mult: unii paianjeni abia se vad, in timp ce altii pot fi mari cat o farfurie. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

