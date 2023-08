PAHONȚU, SOCRU MARE LA SNAGOV, PE 2 SEPTEMBRIE! In primul rand, sa fie intr-un ceas bun! Și sa le uram tinerilor insuraței tradiționalul ”Casa de Piatra”! Iar socrului mare mintea romanului cea de pe urma! Și sa renunțe la planul faraonic de a asigura ”protecția informativa” a sutelor de invitați cu dronele militare furnizate de Agențiile partenere americane in cu totul alt scop […] The post PAHONȚU, SOCRU MARE LA SNAGOV, PE 2 SEPTEMBRIE! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

