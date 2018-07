Pahontu preda MAI juma’ de SPP! Iata ca nu doar Serviciul Roman de Informatii cauta solutii pragmatice pentru a-si adapta nevoile operative la realitatile viitorului buget ce le va fi acordat dupa rectificare, dar si alte structuri cauta metode de a ramane in cartile sistemului. Insa parca niciunde nu este foame mai mare de bani ca la Serviciul de Protectie si […] Pahontu preda MAI juma’ de SPP! is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

