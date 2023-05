Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a achitat pana acum peste 1,86 miliarde de lei pagubitilor asiguratorilor RCA intrati in faliment, dintre care aproape 190 milioane de lei numai in primele trei luni din acest an, a anuntat vineri Fondul care se alimenteaza din contributiile celorlalti asiguratori…

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a achitat pana acum peste 1,86 miliarde de lei pagubiților asiguratorilor RCA intrați in faliment, dintre care aproape 190 milioane de lei numai in primele trei luni din acest an, a anunțat vineri Fondul care se alimenteaza din contribuțiile celorlalți asiguratori…

- ”Fondul de garantare a asiguratilor a receptionat, incepand cu 17 martie 2023 – data ridicarii licentei de functionare a Societatii Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA si pana la 2 aprilie 2023, 3.737 cereri de deschidere dosare dauna, din partea potentialilor creditori de asigurare ai societatii…

- Pagubiții și clienții Euroins au transmis peste 30.500 de solicitari la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) privind cereri de plata de daune ori restituiri de prima, dar pana la acest moment Fondul a inregistrat oficial puțin peste 10.100 de astfel de cereri.

- Pagubiții și clienții Euroins au transmis peste 16.000 de solicitari la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) privind cereri de plata de daune ori restituiri de prima, dar pana la acest moment Fondul a inregistrat oficial puțin peste 4.100 de astfel de cereri.

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a platit peste 156 milioane de euro doar pentru 80.000 de dosare din 255.000 de cereri de plata in falimentul City Insurance de anul trecut, la care se adauga acum și Euroins, unde ASF se așteapta la plați de peste 250 milioane de euro. HotNews.ro a intrebat…

- Falimentul companiei de asigurari Euroins a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. Pagubiții si clientii Euroins pot depune cererile de despagubire la Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA). Citește și: Șef din Ministerul Sanatații, plasat sub control judiciar Decizia Autoritatii de Supraveghere…

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) poate primi cereri de deschidere a dosarelor de dauna din partea potentialilor creditori de asigurare ai Euroins Romania, dupa ce Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a dispus retragerea autorizatiei de functionare pentru acest asigurator, a anuntat vineri…