Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a platit peste 156 milioane de euro doar pentru 80.000 de dosare din 255.000 de cereri de plata in falimentul City Insurance de anul trecut, la care se adauga acum și Euroins, unde ASF se așteapta la plați de peste 250 milioane de euro. HotNews.ro a intrebat…

- ASF a decis sa ridice licenta societatii Euroins, cel mai mare asigurator RCA de pe piata, sa ceara in instanta falimentul companiei si sa numeasca FGA ca administrator temporar, in vederea conservarii activului. La 60 de zile dupa publicarea deciziei in Monitorul Oficial vor putea incepe si platile,…

- Falimentul companiei de asigurari Euroins a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. Pagubiții si clientii Euroins pot depune cererile de despagubire la Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA). Citește și: Șef din Ministerul Sanatații, plasat sub control judiciar Decizia Autoritatii de Supraveghere…

- Cei care doresc desființarea statului sau a instituțiilor sale au, in aceste zile, o dovada despre ce se intampla cand ai un stat slab, care lasa firmele sa-și faca de cap ani de zile, inainte de a lua masuri. Pe vremuri, SOV spunea, sfidator la televiziune, cand i se spunea ca profita, e corupt și…

- Presedintele Comisiei economice din Senat, Daniel Zamfir (PSD), a recomandat, luni, conducerii Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) sa intensifice activitatea de prevenire, pe langa cea de supraveghere si control, si sa se asigure ca vor fi achitate toate daunele de la companiile Euroins si…

- ASF a anunțat oficial vineri ca a decis sa retraga autorizația de funcționare și sa ceara in instanța falimentul Euroins, conducerea companiei fiind preluata de Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA). Asadar, dupa falimentul City Insurance, in urma cu un an și jumatate, scenariul se repeta acum cu…

- Aproximativ 2,8 milioane de romani care au asigurari auto RCA valabile la Euroins, dar și pagubiții liderului RCA caruia ASF a decis sa-i ceara in instanța falimentul vor putea solicita imediat restituirea de prime și plata daunelor de la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), dupa publicarea deciziei…

- Cei 2,5 milioane de șoferi romani care au asigurari auto obligatorii incheiate la Euroins vor putea circula in continuare pe drumurile publice, chiar daca Autoritatea pentru Supraveghere Financiara (ASF) a decis intrarea acesteia in faliment , arata, intr-un comunicat, Uniunea Naționala a Societaților…