Păgubit și amenințat cu cuțitul în propria casă In data de 24.01.2021, in jurul orei 18:45, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata de un barbat din comuna Certeju de Sus, cu privire la faptul ca un barbat pe care il cunoaște doar dupa prenume, i-a sustras din locuința o suma de bani. Partea vatamata le-a relatat politistilor ca a consumat bauturi alcoolice in locuinta sa, impreuna cu prezumtivul autor, iar in momentul in care proprietarul a parasit camera pentru putin timp, si-a surprins „prietenul de pahar” in timp ce ii sustragea cateva trabucuri si o suma de bani din portmoneu. In momentul in care a constatat ca a fost observat,… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

