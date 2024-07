Stiri pe aceeasi tema

- Pagubele produse de seceta culturilor agricole vor fi evaluate, astazi, in teren de premierul Marcel Ciolacu. Acesta va merge in judetul Vrancea, impreuna cu ministrul Agriculturii, Florin Barbu, pentru a vedea situatia la fata locului, inainte de a stabili nivelul despagubirilor ce vor fi acordate…

- Un șofer de camion din Texas a salvat un baiețel in virsta de un an pe care l-a vazut tirindu-se de-a lungul unei autostrazi aglomerate din Louisiana, dupa ce copilul a supraviețuit singur timp doua zile, in ciuda faptului ca zona a fost lovita de furtunile puternice cauzate de uraganul Beryl. „In timp…

- Dupa ce a traversat Caraibele, uraganul Beryl a lovit luni Texasul cu ploi abundente, provocand cel putin un mort in sudul Statelor Unite. Beryl a ucis deja cel putin opt persoane, intre care sapte in Caraibe si Venezuela.

- Regele Charles al III-lea al Marii Britanii si Irlandei de Nord, sef de stat al mai multor tari din Caraibe, a declarat joi ca este "profund intristat" de "distrugerile teribile" provocate de uraganul Beryl in zona, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Uraganul Beryl a crescut luni in timp ce se deplasa prin estul Caraibelor si a devenit de categoria 5, cea mai ridicata pe scara uraganelor, ceea ce indica potentialul sau catastrofal, avand acum Jamaica pe traiectorie, dupa ce a doborat linii electrice si a inundat strazi in alte parti, relateaza Reuters.…

