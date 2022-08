Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu a venit cu critici catre primarul capitalei Ion Ceban dupa ravagiile facute de furtuna de astazi. „Ion (Ivan) poți sa faci km de trotuare dar doar 30 min de ploaie arata cat de prost gestionezi acest oraș”, a declarat Spinu.

- Furtuna de sambata noaptea a facut ravagii pe Valea Prahovei unde un pod a fost luat de viitura, mai multe drumuri au fost inundate, iar mii de gospodarii au ramas fara curent electric si apa potabila.

- Deputatul PSD de Cluj, prof. univ. dr. Patriciu Achimaș Cadariu, a reacționat la declarațiile facute la Tușnad de catre premierul Viktor Orban, potrivit carora Ungaria respinge alte rase pentru a ramane o națiune, lucru care s-a pierdut in țari occidentale in care europenii s-au amestecat cu non-europeni.

- Vicepremierul Andrei Spinu raspunde acuzațiilor aduse de catre primarul capitalei, Ion Ceban cu privire la imprumutul in suma de 150 de milioane de euro pentru Republica Moldova, cu scopul de reconstrucție, reabilitare și modernizare a unor sectoare de drum, dintre care și o porțiune a centurii Chișinaului.…

- Ion Ceban, edilul Capitalei, a declarat vineri, 17 iunie, ca iși menține parerea pe care a expus-o anterior cu privire la organizarea marșului Solidaritații de catre comunitatea LGBT duminica, 19 iunie, in Chișinau. Declarațiile au fost facute in cadrul unei scurte adresari pe o rețea de socializare.…

- Prefectul Mihai Ritivoiu a anunțat ca a fost finalizata evaluarea pagubelor produse in județ acum doua saptamani, cand mai multe localitați au fost lovite de o furtuna cu vant puternic și grindina. „La capatul a doua saptamani grele, am finalizat evaluarea pagubelor produse in Timis de furtuna si grindina…

"Radio Chișinau iși va putea pastra numele cel puțin pentru inca doi ani", a dat asigurari primarul Chișinaului, Ion Ceban aflat intr-o vizita la Buzau (Romania).