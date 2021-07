Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ora 22,00 Bucureștiul a fost maturat de o vijelie puternica, neprognozata de meteorologi. Timp de zeci de minute vantul a batut in rafale care au depașit 80 de km/ ora, producand pagube imense. Doua persoane au ajuns la spital dupa ce au fost ranite de o antena GSM prabușita sub puterea vantului.…

- Octavian Berceanu, șeful Garzii de Mediu, care face parte din USR PLUS, recunoaște ca scandalul de la sectorul 1 a afectat toata Capitala. El a declarat ca nu a vazut niciodata Bucureștiul atat de murdar și nici nu vede o schimbare in bine in viitorul apropiat. „Nu am mai vazut niciodata Bucureștiul…

- O avarie majora la o conducta de apa care alimenteaza spitalele Fundeni și CC Iliescu din Capitala a dat peste cap intreaga activitate. Urgențele au fost direcționate catre alte spitale și toate operațiile au fost sistate. Conducta ar fi veche de 60 de ani. „Este vorba de o avarie mare care a facut…

- Peste 100 de perchezitii au loc, miercuri, in Bucuresti, intr-un dosar penal privind punerea in circulatie a unor produse purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata. ”Politia Capitalei si Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 efectueaza 114 perchezitii la punctele de lucru…

- Ploua torențial in Capitala, iar canalizarea nu face fața așa cum se intampla de fiecare data. In jurul orei 19,00 Bucureștiul era acoperit de ape, aproape nicio strada nu mai era vizibila. In stațiile STB au fost surprine persoane care coboara din autobuz in apa care le ajunge peste genunchi. ANM a…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, marți, ca a fost inceputa campania de dezinsecție și deratizare. Tratamentele se fac in fiecare seara, incepand cu ora 21.00 și vor dura 7 zile. „Ieri seara au inceput operațiunile de dezinsecție și deratizare in Capitala. Tratamentele impotriva țanțarilor…

- Bucureștiul este fruntaș la procentajul privind persoanele vaccinate. 33,88% din peste 1,8 milioane de persoane au fost imunizate impotriva infecției cu SARS CoV 2, conform datelor obținute de Sursa Zilei. In topul județelor fruntașe la imunizare Capitala este urmata de Cluj, cu un procentaj de 30,27%…