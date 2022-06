Pagube, răniți, un deces în Franța, în urma furtunilor violente Natura pare ca s-a smintit cu totul. Furtuni violente, grindina, ploi, fulgere, tunete, toate se revarsa din abundența peste lume. Nici Franța n-a scapat de vremea rea in weekendul trecut. ​​Toate cele inșirate mai sus, la care se adauga inundații, copaci smulși din radacini de vantul care a batut cu peste o suta de kilometri/ora, cladiri avariate de fulgere, au devastat-o in numai cateva ore. Ceea ce a facut sa se inregistreze pagube masive, raniți, dar, din pacate, și o femeie moarta. Situația este atat de grava, ca s-a impus starea de dezastru natural. Femeia decedata se afla pe strada, in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

