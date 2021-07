Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torențiale lasa urme adanci prin culturile fermierilor. Pagubele evaluate pana la acest moment depașesc jumatate de milion de euro. Cele mai afectate sunt culturile de porumb, insa stihiile naturii au distrus și livezile de pomi fructiferi. Scenariul din 2019 se repeta și in acest an, insa la…

- Canicula se intoarce in majoritatea regiunilor, incepand de marti,iar temperaturile sufocante sunt aduse de un val de aer tropical. Nu scapam nici de fenomenele meteo extreme care devin tot mai frecvente in tara noastra.

- „Saptamana viitoare, primele doua-trei zile o sa pastreze colegii, in anumite zone, si avertizarile portocalii, prognozele de cod portocaliu si dupa aceea vor veni alte fenomene severe meteorologice, canicule si local cateva fenomene destul de severe. Trebuie sa fim atenti si sa facem echipa cu cei…

- Ploile din ultimele 24 de ore au provocat pagube substantiale in Bucuresti si in alte 49 de localitati din tara. Doua persoane au fost luate de ape, șapte persoane au fost evacuate in Bacau, iar 12 muncitori din Vrancea au petrecut noaptea refugiați intr-o remorca. In cursul zilei de ieri și pe timpul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteorologica de instabilitate atmosferica și precipitații insemnate, valabila de luni, ora 10.00, pana miercuri, ora 10.00. Potrivit ANM, in jumatatea de est a țarii și local la munte vor fi averse insemnate cantitativ, descarcari electrice,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o prognoza speciala pentru București, pentru intervalul sambata, 12 iunie, ora 11.00, marți, 15 iunie, ora 23.00. Potrivit meteorologilor, sambata și duminica vor fi ploi torențiale, insoțite descarcari electrice și vant puternic. ANM anunța ca vor…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna se afla in judetul Satu Mare pentru a evalua stricaciunile provocate de ploile care au facut prapad in mai multe sate din judet. Ploile din ultimele ore au provocat pagube grave in mai multe așezari din județul Satu Mare. Peste o suta de gospodarii au fost inundate…

- Ploile torențiale și inundațiile fulgeratoare care au lovit Yemenul au provocat un adevarat dezastru, fiind afectate mii de familii. Precipitațiile au inceput la mijlocul lunii aprilie și s-au intensificat recent. Potrivit Oficiului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA), ploile…