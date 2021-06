Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța ploi torențiale, in Capitala, pentru zilele de sambata și duminica. Vantul va avea intensificari, dar temperaturile maxime pot atinge 26 de grade. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in cursul dupa-amiezelor de sambata și duminica vor fi perioade cu innorari…

- Meteorologii au emis o avertizare de ploi torențiale, descarcari electrice, vijelii și posibila grindina, valabila in Capitala. Potrivit ANM, vor fi averse torențiale ce vor depași 15…20 l/mp, izolat 25 l/mp, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, posibil grindina de mici…

- Meteorologii au emis marți dimineața, 8 iunie, o avertizare cod galben de vreme instabila intre orele 11:00 și 23:00 pentru zonele de deal și de munte, precum și in sudul, centrul și estul țarii. Potrivit ANM , in intervalul menționat, vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica se va manifesta…

- Prima luna de vara se anunța capricioasa, ploile vor acapara aproximativ intreaga țara, iar temepraturile sunt mult mai scazute decat normalul perioadei. Vremea va fi in continuare rece, iar instabilitatea atmosferica va domina inceputul lunii iunie.

- Meteorologii anunța ca in luna iunie vremea va fi mai rece decat ar fi normal pentru aceasta perioada. In trei din urmatoarele patru saptamani se anunța ploi torențiale. Saptamana 31 mai – 7 iunie Temperaturile vor fi mai coborate decat cele specifice acestei perioade, in intreaga țara. Vremea va fi…

- Prognoza meteo pentru perioada 9-12 mai vine cu vești bune. Ploile nu iși vor face prezența, iar temperaturile cresc de la o zi la alta. Duminica, la nivelul intregii țari, predomina vremea frumoasa și se incalzește mai ales prin vest, centru și nord. Cerul va fi mai mult senin și doar in jumatatea…

- Meteorologii au emis o informare meteo. Vremea se schimba din aceasta seara de la ora 21.00. Avertismentul este valabil pana duminica la ora 21:00. Sunt așteptate intensificari ale vantului și manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata. Potrivit meteorologilor, vor fi perioade de timp…

- Vremea ramane in continuare mohorata și nu scapam de precipitații. Cog galben de viscol, ninsoare și furtuni. Meteorologii anunța fenomene meteo extreme. Meteo. ANM anunța ninsori și furtuni in toata țara Vremea se menține rece. Marți, 16 martie, in Transilvania și in Maramureș, precipitațiile vor fi…