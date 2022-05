Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii ale caror culturi au fost distruse de furtunile din ultimele zile vor primi ajutor financiar. Este anuntul ministrului Agriculturii, care promite ca la nivel national va fi constituita o comisie pentru evaluarea pagubelor. „Am dat o dispozitie, chiar dimineata, inainte sa vin aici, sa inventariem…

- N. Dumitrescu Dupa o intrerupere de cațiva ani, inclusiv din cauza pandemiei, in municipiul reședința al județului Prahova se reiau manifestarile incluse sub genericul ”Zilele orașului Ploiești”. ”Primaria Municipiului Ploiești organizeaza Zilele Orașului Ploiești, o sarbatoare importanta a orașului…

- Frigul din aceasta primavara da peste cap planurile legumicultorilor inscrisi in Programul Tomata. In judetul Buzau, pana acum, din cei 525 de cultivatori inscrisi, nici zece nu au reusit sa iasa pe piata, in vreme ce majoritatea inca asteapta sa li se coaca recolta, care este in intarziere fata de…

- Sunt 16 fermieri care s-au inscris la programul de acordare de subvenții „Tomata”. Sunt fermieri din tot județul care aspira la subvenția acordata de stat celor care cultiva roșii. Sunt și 4 fermieri care s-au inscris la programul „Usturoiul”. In aceasta perioada au loc verificarile in teren la primii…

- Pasionații de folclor sunt invitați joi, 14 aprilie, de la ora 18 la Festivalul – Concurs Gelu Stan, ediția a IV-a, un eveniment organizat de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș. In urma preselecției, au intrat in competiția pentru marele premiu 16 tineri interpreți din Banat, Transilvania,…

- Razboiul din Ucraina a provocat pagube de peste 63 de miliarde de dolari la nivelul infrastructurii, potrivit unei noi estimari a Institutului de Economie din Kiev.Potrivit estimarii - care a calculat impactul economic al invaziei Rusiei in Ucraina pana la 24 martie - cel puțin 4.431 de cladiri rezidențiale…

- Peste 4.400 de fermieri din judetul Olt s-au inscris pana acum in programul "Tomata", insa inscrierile continua si reprezentantii Directiei Agricole Judetene (DAJ) Olt estimeaza ca in judet vor fi peste 5.000 de fermieri in program. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…