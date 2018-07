Stiri pe aceeasi tema

- Acesta ar fi transferul verii pentru un fotbalist roman, peste cel al lui Florin Andone, care a ajuns la Brighton, in Premier League, pe 6 milioane de euro. "Sunt foarte incantat de ce mi s-a propus aici. De aceea am acceptat sa plec de la Inter. Faptul ca am sansa sa joc titular in Serie A e o motivatie…

- Inundatiile inregistrate in perioada 4-18 iunie in judetul Botosani au produs pagube de 9,49 milioane de lei, se arata intr-un raport prezentat marti, in sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), de catre prefectul Dan Slincu. Potrivit sursei citate, apele au afectat…

- Presa din Salaj scrie ca fostul mare fotbalist roman Gica Popescu (50 de ani) a vizitat zilele trecute municipiul Zalau: "Surse apropiate internationalului roman sustin ca acesta a achizitionat un teren in zona Hanul Drumetilor, pe care urmeaza cel mai probabil sa-l vanda catre un mare lant de magazine.…

- Lucrarea „La Jeune Fille Sophistiquee (Portrait de Nancy Cunard)” de Constantin Brancusi, a fost vanduta marti seara de casa de licitatii Christie’s din New York, pentru suma de 71 de milioane de dolari, stabilind astfel un nou record pentru artistul roman care devine al doilea cel mai bine vandut sculptor…

- Grupul Nordic, cu activitati de import al produselor alimentare si productie si distributie de hrana pentru animale de companie, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 342 de milioane de lei (74 mil. euro), dupa un avans de 10% fata de 2016. “La nivel de grup am inregistrat afaceri…

- Cam 6 milioane de lei, adicatelea cam 1.4 milioane euro. Atat a platit in ultimii 6 ani catre statul roman, sub forma de impozite, CAS si CASS, Fundatia Agentia de Dezvoltare Comunitara „Impreuna“. Fara intarzieri, fara somatii, fara executari silite. Suficient de multi bani pentru a se construi 3 gradinite…

- Conpet Ploiesti (COTE), controlat de statul roman in proportie de 58%, aproba un dividend total de aproape 70 milioane lei, echivalentul unui randament de 7,25%, echivalentul unei rate de distributie de 90%. Capitalizarea bursiera a Conpet Ploiesti (COTE) este de 0,96 miliarde lei (210 milioane…

- Este cel mai bogat roman din tara si este, de altfel, singurul roman inclus in ultima editie a topului miliardarilor publicat de revista americana Forbes. Cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, afaceristul a fost plasat pe locul 1.867 la nivel mondial. Vorbim despre nimeni altul decat Ion Tiriac.Citeste…