Stiri pe aceeasi tema

- Daca mulți au crezut ca a aparut din nou soarele pe strada Biancai Rus, ei bine lucrurile nu stau tocmai așa. Cantareța impreuna cu iubitul sau au decis sa puna stop relației, pe care au oficilizat-o de curand.

- Andra și Catalin Maruța fac un cuplu perfect! S-au casatorit in 2008 și au impreuna doi copii minunați: pe nume David și Eva. Dar cine a fost primul iubit al Andrei și ce pact au facut dupa desparțire, deși aceasta era distrusa de durere. Cine a fost primul iubit al Andrei Deși are parte de […] The…

- Are intotdeauna zambetul pe buze, chiar daca in spatele surasului ei se ascund suferinte de neimaginat. Marina Almasan a vorbit pentru ''OK!” despre trairile ei mai putin cunoscute, despre iubirile care au venit in galop si au plecat in varful picioarelor, despre dezamagiri.Cum arata viata celei care…

- Au trecut luni bune de cand Nicoleta Guta si Ionica, fostul sau iubit, si-au spus adio, iar fanii au fost curiosi sa afle cum mai stau lucrurile intre ei si daca exista posibilitatea unei impacari.

- Dorian Popa este unul dintre cei mai ravniti artisti din showbiz, insa femeile nu au nicio sansa la inima lui pentru ca locul este deja ocupat. Dorian Popa are o relatie solida si frumoasa cu Claudia Iosif.

- Tensiunea in casa „Like a star” a atins, in aceasta seara, cote maxime. Fosta ispita de la „Insula Iubirii” și actuala concurenta in celebrul reality-show de la Antena Stars, Nicoleta Dragne și noul ei iubit, Tavi, au ajuns la cuțite.

- Și-a incercat norocul, dar se pare ca nu a funcționat foarte mult! Bogdan, fost concurent la Insula Iubirii și fostul soț al lui Hannelore, s-a desparțit de focoasa bruneta cu care aparea in urma cu doar cateva saptamani.