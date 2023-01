Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a platit despagubiri in contul falimentului City Insurance in valoare de 665,6 mil. lei (135 mil. euro) pentru 68.791 cereri de plata, potrivit informatiilor transmise de reprezentantii FGA.

- Piata asigurarilor si-ar putea mentine o parte din avansul consemnat in 2022. Motorul pietei va ramane in continuare zona asigurarilor auto, mai exact segmentul RCA.Ziarul Financiar anunța ca evolutiile privind preturile politelor, dar si volumul vanzarilor vor fi factori determinanti privind…

- Proiectul de norma al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) privind cresterea contributiilor datorate de asiguratorii care activeaza pe zona asigurarilor generale la Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) de la 2,5%, la 4%, in urma efectelor falimentului City Insurance, a fost adoptat.

- Atunci cand analizam sumele achitate sub forma de despagubiri, pe parcursul anului 2022, de catre firmele de asigurare care vand RCA in Romania, este esențial sa luam in calcul și plațile efectuate de Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), care este alimentat din banii acelorași firme de asigurare…

- Scumpirea polițelor RCA nu a adus imbunatațiri in ceea ce privește procedura de despagubire a clienților. Dimpotriva mulți se plang ca se confrunta cu tot mai multe situații anormale din partea asiguratorilor, multe fiind legate de amanarea plaților sau chiar sume mult mai mici. Piața RCA-urilor este…