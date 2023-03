Pagubă la Salrom: s-a vândut sare la prețuri mai mici decât costurile de producție Curtea de Conturi a constatat operațiuni economice ineficiente la Salrom, compania care are concesiuni pe resurse enorme de sare Societatea Naționala a Sarii – Salrom , aflata in subordinea Ministerului Economiei, a incheiat, cu aprobarea Consiliului de administrație, in condiții de ineficiența, contracte pentru valorificarea la intern a produselor din calcar, la prețuri mai mici decat costurile inregistrate, cu consecința nerealizarii veniturilor in suma de 2.474 mii lei și, implicit, a diminuarii impozitului pe profit cu suma de 396 mii lei și a TVA colectate cu suma de 470 mii lei, se arata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

