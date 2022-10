Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit site-ului Opinia Timișoarei, este vorba despre tunurile de zapada de pe partiile de schi ale familiei lui Romeo Dunca, președintele Consiliului Județean (CJ) Caraș Severin.„Sezonul de iarna se apropie. Dupa cum știți, noi am pregatit toate partiile și am facut toate verificarile pentru urmatorul…

- RESITA – O noua tranșa de echipamente medicale de ultima generație a ajuns la cea mai mare unitate sanitara din Caraș-Severin. Acestea vor fi folosite pentru dotarea Unitații de Primiri Urgențe, prin proiectul „Extinderea/dotarea infrastructurii UPU din cadrul Spitalului Județean de Urgența Reșița”,…

- CARANSEBES – Asta i–a raspuns, printre altele, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Romeo Dunca, lui Sorin Grindeanu, in replica la atacul lansat de liderul PSD! Romeo Dunca nu i-a ramas dator lui Sorin Grindeanu dupa declarațiile acestuia facute in weekend in fața social-democraților caransebeșeni.…

- CARANSEBEȘ – Prezent sambata la Caransebeș ca sa nu apara surprize la alegerea lui Felix Borcean ca șef al PSD-ului municipal, prim-vicepreședintele social-democrat Sorin Grindeanu a reluat unele din temele de campanie din 2020, lansand un atac dur spre Romeo Dunca și liberalii din Caraș-Severin! In…

- 100.000 de euro – este darul de nunta consistent pe care l-au primit doi miri din comuna bacauana Parava, dar de care nu au apucat sa se bucure. La nici o saptamana de la fericitul eveniment, tinerii au fost jefuiti. Si nu oricum. Hotii ar fi actionat ca niste profesionisti si, inainte de jaf, ar […]…

- Hoții au profitat ca era zi de sarbatoare pentru a intra in camp și au recoltat masiv cultura de floarea-soarelui. Paguba se ridica la circa 210.000 de lei, aproximativ 70 de tone de recolta de floarea-soarelui, potrivit Agro Intel . Angajații firmei se pregateau sa inceapa recoltatul miercuri, insa…

- Un hoț a fost filmat in mai multe nopți in timp ce se plimba liniștit prin curțile oamenilor de pe strada Voroneț. Clujenii au descarcat imaginile de pe camerele de supraveghere și cred ca este același spargator, care a acționat lunile trecute in Dezmir, comuna Apahida. Daca in centrul Clujului, pe…

