Stiri pe aceeasi tema

- Academia de Studii Economice (ASE) din Bucuresti informeaza ca a pus gratis la dispozitia autoritatilor statului, pentru ingrijirea bolnavilor de COVID-19, imobilul centrului sau de pregatire profesionala din orasul Covasna. „Academia de Studii Economice din Bucuresti #solidaritate si # implicare in…

- Medicul Costin-Eugen Cernescu, specialist in virusologie, autorul unor importante contributii in realizarea vaccinurilor virale si membru titular al Academiei Romane, s-a nascut la 16 iulie 1940, la Bucuresti. Absolvent al Facultatii de Medicina Generala din cadrul IMF din Bucuresti (1964), a devenit…

- Autor: Stelian ȚURLEA De mai bine de un deceniu, practic toate carțile istoricului Petre Țurlea, nu puține, se aseamana prin copertele lor dure (la propriu și la figurat), cartonate și negre. Indiferent la care editura au fost publicate. Multe dintre acestea au aparut la Editura Semne: „Romani și unguri…

- Autor: Stelian ȚURLEA De mai bine de un deceniu, practic toate carțile istoricului Petre Țurlea, nu puține, se aseamana prin copertele lor dure (la propriu și la figurat), cartonate și negre. Indiferent la care editura au fost publicate. Multe dintre acestea au aparut la Editura Semne: „Romani și unguri…

- „Eu cred ca STATUL ROMAN are obligația de a rezolva problemele comunitații maghiare”- a declarat primarul municipiului Sf. Gheorghe, Antal Arpad, referindu-se la afirmațiile facute, recent, de Asztalos Csaba, președintele Consiliului Național de Combatere a Discriminarii, care a afirmat ca „Ungaria…

- In interviul acordat Europei Libere, Csaba Asztalos, 45 de ani, președintele Consiliului Național de Combatere a Discriminarii, vorbește despre pericolul dezechilibrului regional in lipsa infrastructurii de transport și a dezvoltarii in ritm mai accelerat a Transilvaniei, dar și despre masurile pe care…

- Meteorologii informeaza ca vremea se va raci in urmatoarele zile in țara și in Capitala, fiind anunțate temperaturi maxime de pana la 3 grade in București, unde este așteptata și ninsoarea. Potrivit ANM valorile sunt cele normale pentru aceasta data. „Vremea va fi inchisa, iar valorile termice vor marca…

- Primele huiduieli s-au auzit chiar in momentul in care presedintele Klaus Iohannis a salutat oamenii stransi in Piata Unirii din Iasi. In acelasi timp, sustinatorii lui il aplaudau. Seful statului si-a continuat totusi discursul. La un moment dat unii participanti au inceput sa scandeze "Vrem…