Stiri pe aceeasi tema

- MUNCA… Nu poti face totul intr-un singur mandat, insa, daca se face inventarul realizarilor pe care primarul Dumitru Boros le-a facut in cei patru ani in care a condus Primaria Barlad, atunci nu exista o dovada mai buna ca SE POATE moderniza in timp util o comunitate, acolo unde exista un primar hotarat,…

- Politia din Belarus a arestat sambata, 12 septembrie, cu brutalitate, zeci de manifestante care participau la o adunare pasnica a mii de persoane in centrul Minskului. Protestau impotriva violentelor politienesti si a fraudei electorale, potrivit presei si unor militanti pentru drepturile omului. Adunarea…

- REALIZARI… Entropia oricarui sistem viu exista intr-o logica a cresterii – atunci cand nu mai cresti, stagnezi si in cele din urma intri in declin. Dar pentru a creste, trebuie sa realizezi veniturile la termenul si in cuantumul prevazut in bugetul local si sa efectuezi cheltuielile conform destinatiei…

- EXAMEN… Sesiunea de toamna a Bacalaureatului 2020 a continuat cu proba obligatorie a profilului la Matematica sau Istorie. 523 candidati inscrisi au fost asteptati sa participe la acest examen, insa s-au prezentat doar 395. Acestia au avut accesul permis in salile de examen pana la ora 8.30, iar la…

- INDEMN… Nelu Tataru le-a transmis candidaților sai de la Primaria Vaslui și de la Consiliul Județean ca adevaratele probleme ale unei comunitați se afla direct de la oameni, nu din carți sau din rapoarte. Iata ce a declarat acesta ziarului nostru: „I-am transmis și lui Tudor Polak, candidatul nostru…

- Pachetul legislativ Mobilitate 1, care schimba regulile pe piața transportului rutier de marfuri din Uniunea Europeana, intra de astazi in vigoare. Cea mai importanta prevedere, cu un impact asupra transportatorilor din estul Europei, deci inclusiv asupra celor din Romania, este cea cu privire la intoarcerea…

- Politia olandeza a anuntat marti ca a descoperit cel mai mare laborator de cocaina gasit vreodata in tara, relateaza dpa. Laboratorul – descoperit intr-un grajd de cai reamenajat in orasul Nijeveen, in apropiere de granita cu Germania – producea in jur de 200 de kilograme de cocaina pe zi, potrivit…

- Starea de alerta ar putea fi prelungita si dupa 15 august. Anuntul a fost facut de premierul Ludovic Orban. Mentinerea restrictiilor a determinat reguli noi pentru cele trei mari evenimente religioase care au loc la 15 august in judetul Suceava: la Putna, la Sanctuarul de la Cacica si la biserica armeana…